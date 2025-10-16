晶技9月每股稅前盈餘0.68元 健和興9月 EPS 0.21元

石英元件廠晶技（3042）昨（15）日公告自結9月歸屬母公司獲利2.32億元，年增15.1%，單月每股稅前盈餘0.68元；前三季每股稅前盈餘4.7元。

晶技除了持續強化在手機應用端業務之外，也積極衝刺AI市場。公司預期去年AI相關營收比重約7.5%，今年至少會達10%以上，若以營收貢獻來看，應用在AI市場的頻率元件年增率可達40%至50%，明年有望持續擴大。

晶技目前整體產能利用率達95%，公司正在規劃擴產，其中，印尼泗水新廠已開始投產，現階段正在拉升產能，未來目標為每月2,000萬顆石英元件，後續擴張則視客戶需求而定。

端子廠健和興（3003）昨（15）日公告，9月稅後純益3,476萬元，年減13%，以實收資本額15.57億元計算，單月每股純益0.21元；前三季稅後純益0.88億元，年減80.9%，每股純益0.5元。

健和興第3季稅後純益為8,572萬元，季增218.44%，年減32.16%，單季每股純益0.54元。公司說明，第3季獲利較第2季跳增，因美元升值認列未實現評價利益。