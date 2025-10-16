華碩進擊 AI 伺服器業務

PC品牌大廠華碩（2357）衝刺AI伺服器業務，昨（15）日宣布參加2025 OCP全球高峰會，推出搭載輝達 HGX B300平台的全新XA NB3I-E12系列AI伺服器，並與內建輝達GB300 NVL72的ASUS AI POD同步出貨，隨著新品推出，華碩看好有望為下半年營收挹注強勁動能。

華碩於OCP峰會上也展示以輝達Blackwell架構打造的ASUS AI工廠（ASUS AI Factory），其整合頂尖硬體、軟體平台與專業服務，確保AI工作負載從邊緣裝置部署到大規模AI超級運算環境，支援生成式AI、自然語言處理和預測性分析等多元應用。

除此之外，華碩亦在OCP上展出內建超微EPYC 9005處理器的系列伺服器；華碩也同步展出剛在台上市的全新Ascent GX10桌上型AI超級電腦。

針對AI伺服器業務，華碩共同執行長胡書賓先前表示，相關業務今年第1季營收占比已達雙位數百分比，第2季在GB200順利量產出貨下，AI伺服器比重提升至15%，隨著第3季底GB300開始量產出貨，伺服器業務動能有望延續至第4季，預計AI伺服器全年營收占比將持續提升。