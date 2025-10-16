光寶號召供應鏈 攻美國製造

光寶（2301）強攻美國製造。光寶雲端基礎設施系統與平台事業群總經理張坤松14日表示，擬在德州斥資二、三十億元擴大購地，並號召供應鏈，以股權投資成為「關鍵少數」方式，扶植具潛力的快接頭（QD）、匯流排等供應商，藉由整合生態圈打群架，加速美國落地，預計2027年後在當地提供端對端服務。

他透露，目前美國四大CSP之一已選定光寶，台灣四大伺服器代工廠也會有一家合作，未來連SMT都要在美國打，期望在2027年完成布局後，直接將伺服器以L9、L10（整體組裝及系統測試）交付方式送到客戶製造中心，由光寶扮演統籌整合的角色，讓客戶專注AI應用及商業模式。

目前光寶在德洲Plano廠有已有充電器、充電櫃組裝線，AI伺服器相關BBU（電池備援電力模組）等產線，因應客戶需求，光寶將加大美國投資力道，加碼購地，並在美國設立研發中心。

光寶董事長宋明峰日前表示，AI浪潮比想像中快又大，被輝達執行長黃仁勳點到名的公司都不差，光寶也在這波浪頭，但要能持續站在浪頭上，必須非常努力。

宋明峰認為，這波AI競爭不是在台灣之內，而是世界級競爭，以前光寶是與台灣較量，現在戰局打破了，雖然AI創造更多機會，但也面臨更多挑戰，布局思維完全不同等級，光寶在南京、北京、新加坡、美國等地設立研發中心，未來希望增加海外研發人才，把布局思維放眼國際打國際賽。

張坤松表示，全球雲端服務供應商持續擴大資本支出，AI賽局已進入軍備競賽，除了產能之外，首要打人才戰，其次是生態戰，光寶不做垂直整合，而是希望與易於合作、樂於分享的供應商合作，一起壯大生態鏈。

因應地緣政治，近年光寶加快全球布局，在台灣、越南等地都擴大投資，美國將成為光寶投資新重心，在AI賽道上加速超前。