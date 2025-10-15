毅嘉第3季每股賺0.6元 前三季EPS 1.86元

機構件廠毅嘉（2402）15日公告第3季每股純益0.6元，創今年單季次高，累計前三季每股純益1.86元。毅嘉指出，公司正積極鎖定智慧座艙、穿戴裝備、機器人、無人機與光通訊領域產品的開發，期盼為長期營運注入動能。

毅嘉第3季營收28.85億元，季增3%、年增10%，單季營收創今年以來新高，稅後純益1.85億元，季減10%、年減19.1%，稅後純益0.6元；累計前三季合併營業收入金額81.24億元，年增16%，合併毛利率為19%，稅後淨利5.67億元，年增13%，每股稅後盈餘為1.86元。

針對海外產能規劃，毅嘉馬來西亞二廠一期投資1億美元，產品應用為資料通訊、智慧座艙、儲能BMS，預估10月開始量產，而二期土地已取得，產品訂單規劃中，目標是積極擴大馬來西亞生產基地，預期2030年馬來西亞廠的營收佔整體營收比重逾40%，藉此擴大海外營運動能。

展望未來，毅嘉指出，公司未來將持續轉型成為全模組解決方案的領導供應商，並聚焦汽車產業的智慧化與自動化長期趨勢，持續為公司的營運帶來機會。