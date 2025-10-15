志聖前三季營收、淨利、EPS 均創高 全年營收挑戰新里程碑
志聖（2467）今日公布自結，2025年前三季自結合併營收達新台幣43.55億元，年增25.05%，創歷史同期新高。第3季稅後淨利為2.11億元，每股稅後純益（EPS）1.41元，第3季單季營收達15.36億元，為公司史上最高紀錄。
觀察近年表現，志聖在2021至2025年間連續躋身歷年累計營收前五名，顯示公司轉型成果逐漸發酵。2025年前三季營收超越2021年同期的42.43億元與2018年的42.07億元，展現穩健的雙軸動能。
法人指出，志聖的成長主軸分別為「先進封裝設備」與「PCB HDI製程設備」，隨台積電（2330）CoWoS、SoIC擴產與AI伺服器需求上升，加上AI應用高階PCB投資復甦，雙成長動能驅動營收再創高峰。展望第4季，志聖將持續受惠AI供應鏈拉貨與G2C聯盟協同效應，全年營收挑戰新里程碑。
