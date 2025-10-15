快訊

34歲創作歌手罹罕病離世 症狀太像感冒「鼻塞、頭痛」易延誤治療

獨／無懼北市府施壓！北士科T17、T18動土儀式倒數計時 最快這2日啟動

北車大廳通緝犯公然性侵 馬籍遊客2樓目擊報案：很震驚竟無人發現

志聖前三季營收、淨利、EPS 均創高 全年營收挑戰新里程碑

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
志聖總座梁又文（右）今日受邀參與《安永企業家獎》論壇分享公司發展轉型與攜手G2C+聯盟夥伴跨界半導體打世界盃的心路歷程。記者尹慧中／攝影
志聖總座梁又文（右）今日受邀參與《安永企業家獎》論壇分享公司發展轉型與攜手G2C+聯盟夥伴跨界半導體打世界盃的心路歷程。記者尹慧中／攝影

志聖（2467）今日公布自結，2025年前三季自結合併營收達新台幣43.55億元，年增25.05%，創歷史同期新高。第3季稅後淨利為2.11億元，每股稅後純益（EPS）1.41元，第3季單季營收達15.36億元，為公司史上最高紀錄。

觀察近年表現，志聖在2021至2025年間連續躋身歷年累計營收前五名，顯示公司轉型成果逐漸發酵。2025年前三季營收超越2021年同期的42.43億元與2018年的42.07億元，展現穩健的雙軸動能。

法人指出，志聖的成長主軸分別為「先進封裝設備」與「PCB HDI製程設備」，隨台積電（2330）CoWoS、SoIC擴產與AI伺服器需求上升，加上AI應用高階PCB投資復甦，雙成長動能驅動營收再創高峰。展望第4季，志聖將持續受惠AI供應鏈拉貨與G2C聯盟協同效應，全年營收挑戰新里程碑。

營收 志聖

延伸閱讀

複製竹陞科飆漲3倍的DNA：世禾

三利多加持的AI飆股

PCB不可或缺的鑽針廠─尖點

特力屋16日登興櫃 每股58元

相關新聞

台積電收1465元改寫歷史新高 外媒：AI晶片缺貨「需求勝過恐懼」

晶圓代工龍頭台積電（2330）15日再次站上歷史新高、收在歷史高點1,465元，上漲40元，漲幅2.81%，成交量約4....

輝達電力大革命！貿聯創高、聯發科來電 散熱雙雄寫天價

輝達重磅公開次世代Vera Rubin運算平台大計畫，正式宣示資料中心將進入800伏直流（VDC）的電力架構大革命時代，...

台積電法說行情加持 加權指數開高走高重返27,000點之上

美股四大指數昨日跌多漲少，僅道瓊工業指數小漲0.4%，費半指數跌幅2.2%最重，不過加權指數15日開高走高，盤中最高上漲...

台積電法說前追平天價1,460元熱場！市值逼近38兆 聚焦「五五分」議題

台積電（2330）10月16日將召開法說會，昨受美中貿易摩擦升溫影響，股價回測5日線，但15日多頭轉趨積極，盤中一路向上...

美光添逆風不怕！宇瞻創高重整記憶體多頭隊伍 十銓、廣穎剽悍助陣

台股神山台積電（2330）法說前追平歷史天價1,460元，大盤也重返27,100點關卡、收復5日線。雖然記憶體族群早盤一...

暉盛規劃11月3日掛牌上市 啟動創新板競拍

暉盛科技（7730）配合創新板初次上市前公開承銷，對外競價拍賣1,841張，競拍底價67.92元，最高投標張數193張，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。