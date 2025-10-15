毅嘉前三季每股稅後純益1.86元 整體獲利續攀近年新高

毅嘉（2402）科技15日公布，自結第3季單季稅後純益1.85億元，累積前三季稅後純益5.67億元，年增13%，每股稅後純益1.86元，前三季整體獲利續攀近年新高。

毅嘉第3季單季合併營收28.8億元，較去年同期增加10%，自結合併毛利率19%。毅嘉表示，第3季營收持續受惠於客戶的強勁需求，單季合併營收季增3%，單季合併營收來到今年新高。

展望未來，毅嘉表示，將持續轉型成為全模組解決方案的領導供應商，汽車產業的智慧化、自動化長期趨勢，為毅嘉的營運帶來機會。而毅嘉聚焦在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊產品等應用領域的開發，可望在未來逐漸開花結果挹注營運，成為毅嘉長期營運成長的動能。