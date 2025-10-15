毅嘉前三季每股稅後純益1.86元 整體獲利續攀近年新高
毅嘉（2402）科技15日公布，自結第3季單季稅後純益1.85億元，累積前三季稅後純益5.67億元，年增13%，每股稅後純益1.86元，前三季整體獲利續攀近年新高。
毅嘉第3季單季合併營收28.8億元，較去年同期增加10%，自結合併毛利率19%。毅嘉表示，第3季營收持續受惠於客戶的強勁需求，單季合併營收季增3%，單季合併營收來到今年新高。
展望未來，毅嘉表示，將持續轉型成為全模組解決方案的領導供應商，汽車產業的智慧化、自動化長期趨勢，為毅嘉的營運帶來機會。而毅嘉聚焦在智慧座艙、穿戴設備、機器人、無人機與光通訊產品等應用領域的開發，可望在未來逐漸開花結果挹注營運，成為毅嘉長期營運成長的動能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言