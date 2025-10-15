聽新聞
台積電收1465元改寫歷史新高 外媒：AI晶片缺貨「需求勝過恐懼」
晶圓代工龍頭台積電（2330）15日再次站上歷史新高、收在歷史高點1,465元，上漲40元，漲幅2.81%，成交量約4.08萬張、成交金額逾590億元，權值股火力全開、盤面焦點盡收。
外媒以「需求勝過恐懼（Need over Fear）」概括這波走勢：全球AI晶片供不應求，高階製程訂單能見度拉長，投資人將權重放在實際出貨與產能擴張，對地緣與景氣雜音的敏感度相對下降。
台積電在最先進製程的技術與供給優勢仍居關鍵位置，2奈米接近量產、先進封裝產能同步擴張，鞏固其在AI基建周期中的樞紐角色，但區域局勢與企業資本開支節奏仍是後續需追蹤的變數。
整體來看，AI所帶動的剛性需求仍旺、股價率先反映基本面強度；外界目光將轉向16日法說會，聚焦第4季接單與毛利率指引、資本支出與先進製程／封裝擴產進度，檢視這波「需求勝過恐懼」的行情能否續航。
