台積電再創新天價1465元　市場壓寶法說會行情

晶圓代工廠台積電將於16日召開線上法人說明會，市場資金持續湧進卡位，壓寶法說會行情，推升台積電今天股價開高走高，終場收在1465元，再創新天價，市值攀高至新台幣37.99兆元。

人工智慧（AI）相關業者近期積極展開策略合作計畫，包括輝達（NVIDIA）投資入股OpenAI，超微（AMD）陸續與OpenAI及甲骨文合作，可望推動AI基礎建設需求成長。

台積電挾先進製程技術優勢，為輝達及超微等AI晶片主要代工廠，市場看好台積電將是AI基礎建設的最大受惠者，營運成長可期。

台積電今天在市場資金持續湧入，卡位法說會行情，推升股價開高走高，終場收在1465元，再創新天價，上漲40元，市值攀升至37.99兆元，貢獻大盤321點，為盤面多頭指標。