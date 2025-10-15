快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

台積電再創新天價1465元　市場壓寶法說會行情

中央社／ 台北15日電

晶圓代工廠台積電將於16日召開線上法人說明會，市場資金持續湧進卡位，壓寶法說會行情，推升台積電今天股價開高走高，終場收在1465元，再創新天價，市值攀高至新台幣37.99兆元。

人工智慧（AI）相關業者近期積極展開策略合作計畫，包括輝達（NVIDIA）投資入股OpenAI，超微（AMD）陸續與OpenAI及甲骨文合作，可望推動AI基礎建設需求成長。

台積電挾先進製程技術優勢，為輝達及超微等AI晶片主要代工廠，市場看好台積電將是AI基礎建設的最大受惠者，營運成長可期。

台積電今天在市場資金持續湧入，卡位法說會行情，推升股價開高走高，終場收在1465元，再創新天價，上漲40元，市值攀升至37.99兆元，貢獻大盤321點，為盤面多頭指標。

台積電 AI

延伸閱讀

鄰近台積電 高市府公辦都更推動左營眷村再生

台積電法說行情加持 加權指數開高走高重返27,000點之上

台股盤中勁揚逾400點 台積電重回天價、高價股發威

台積電法說前追平天價1,460元熱場！市值逼近38兆 聚焦「五五分」議題

相關新聞

輝達電力大革命！貿聯創高、聯發科來電 散熱雙雄寫天價

輝達重磅公開次世代Vera Rubin運算平台大計畫，正式宣示資料中心將進入800伏直流（VDC）的電力架構大革命時代，...

台積電法說行情加持 加權指數開高走高重返27,000點之上

美股四大指數昨日跌多漲少，僅道瓊工業指數小漲0.4%，費半指數跌幅2.2%最重，不過加權指數15日開高走高，盤中最高上漲...

台積電法說前追平天價1,460元熱場！市值逼近38兆 聚焦「五五分」議題

台積電（2330）10月16日將召開法說會，昨受美中貿易摩擦升溫影響，股價回測5日線，但15日多頭轉趨積極，盤中一路向上...

美光添逆風不怕！宇瞻創高重整記憶體多頭隊伍 十銓、廣穎剽悍助陣

台股神山台積電（2330）法說前追平歷史天價1,460元，大盤也重返27,100點關卡、收復5日線。雖然記憶體族群早盤一...

暉盛規劃11月3日掛牌上市 啟動創新板競拍

暉盛科技（7730）配合創新板初次上市前公開承銷，對外競價拍賣1,841張，競拍底價67.92元，最高投標張數193張，...

搭上輝達、超微成長列車 穎崴再創新天價閃現2,500元

搭上輝達與超微等國際大客戶的成長列車，又逢主權基金看好，穎崴（6515）15日早盤再創新天價，一度閃現2,500元漲停價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。