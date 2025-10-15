輝達電力大革命！貿聯創高、聯發科來電 散熱雙雄寫天價

輝達重磅公開次世代Vera Rubin運算平台大計畫，正式宣示資料中心將進入800伏直流（VDC）的電力架構大革命時代，並同步公布最新的電力大革命夥伴名單。其中，聯發科集團是台灣唯一入列的晶片供應商，而連接器大廠貿聯-KY（3665）則憑藉其在高階線束和電力傳輸的技術實力，躋身電源關鍵系統組件供應商。受此利多激勵，兩大贏家今日股價雙雙走揚，聯發科再度挑戰重返5日線，貿聯-KY盤中更創下1,200元的歷史新天價。

此外，這股高效能、高電力的強大電流也迅速擴散至相關族群，尤其是散熱與電源供應鏈。作為高功耗HBM與GPU的必需品，散熱雙雄今日股價齊創歷史新高，奇鋐攀上1,230元、雙鴻也鎖在漲停996元；液冷解決方案大廠健策亦放量觸及漲停2,410元。

在電源供應方面，電力架構升級更是直接的利多，台達電重返千金俱樂部、並站回5日線上；電源供應廠飛宏爆量強攻27.6元漲停價領軍，同時帶動亞元、順達、台光電、系統電等連袂上漲。此外，風扇大廠建準、動力-KY等也同步走強。

聯發科已與輝達合作GB10 AI超級電腦晶片，並傳出要攜手揮軍AI PC，這次再躋身電源大革命夥伴，兩強關係更緊密，也增添聯發科營運動能。而貿聯是輝達Power whip、Rack Busbar、Busbar連接器及櫃內的資料傳輸線束等供應商，此次在輝達最關鍵的電力大革命一役也躋身供應鏈，助益貿聯後市動能將更強勁。

法人指出，800VDC平台提升了數據中心的電力效率和密度，預期將顯著推動高階連接器、電源管理 IC、高功率散熱以及高電壓線束的規格升級與換代潮，可多關注相關台廠供應鏈表現。