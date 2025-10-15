台積電法說行情加持 加權指數開高走高重返27,000點之上

美股四大指數昨日跌多漲少，僅道瓊工業指數小漲0.4%，費半指數跌幅2.2%最重，不過加權指數15日開高走高，盤中最高上漲416點至27,210點，重返27,000點關卡之上。台積電盤中最高上漲35元至1460元，市場正面看待其法說會行情。

市場對台積電法說內容仍抱有期待，尤其在AI、高效運算與先進製程需求穩定的支撐下，基本面仍屬強勢，但短線漲幅過大與國際消息干擾使大盤的籌碼結構轉弱。

永豐期貨指出，當前台股多空焦點集中在兩大變數，一是中國在貿易戰上的態度是否持續升高對抗，美方若反制，全球供應鏈恐再受衝擊；二是台積電法說若釋出保守訊號，可能成為壓垮市場信心的催化劑。若法說維持樂觀基調並釋出穩定資本支出，仍有機會止穩，但若雙重利空並行，修正期恐拉長。台股目前已進入高檔震盪與潛在變盤期，短線應觀察指數是否能守住關鍵支撐，中期仍需視貿易戰後續發展與科技股基本面強弱決定方向。