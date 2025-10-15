台積電法說前追平天價1,460元熱場！市值逼近38兆 聚焦「五五分」議題

台積電（2330）10月16日將召開法說會，昨受美中貿易摩擦升溫影響，股價回測5日線，但15日多頭轉趨積極，盤中一路向上墊高、追平歷史天價1,460元，市值也同步向38兆元逼近，拉抬台股大盤接連收復2萬7千關與5日線。分析師預期，台積電法說會後，大盤走勢也將趨於明朗。

台積電法說，市場首要聚焦台美晶片製造「五五分」的訊號，此外，CoWoS產能擴充、晶圓代工競爭、毛利率走勢等議題皆備受關注。

台積電9月合併營收3,309.8億元，月減1.4%、年增31.4%，創歷年同期新高，優於法人預估；前三季合併營收2.76兆元，年增36.4%，改寫歷年同期新高。明日法說會將公布第3季財報及第4季財測。

台積電日前預估，第3季美元營收可達318~330億美元，平均值324億美元，季增約8%，符合市場預估季增3%~7%區間，毛利率則為55.5~57.5%，較前一季下滑，第3季匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元。

分析師則預期，台積電第3季營益率將衝破50%，EPS超過15元、下半年EPS有機會超過32元。分析師強調，第4季傳統旺季效應持續，台積電營運也可望持續成長，在股價持續驚驚漲的情況下，暫不預設高點，而在台積電續飆高之下，也看好台積電概念族群的表現。

另，在台積電法說前，外資圈日前已掀起一波目標價調升潮。至10月10日止，包括大摩、麥格理、高盛、野村、滙豐、花旗等六大外資券商皆已出具報告調升目標價，區間在1600元~1800元不等。