美光添逆風不怕！宇瞻創高重整記憶體多頭隊伍 十銓、廣穎剽悍助陣

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股神山台積電（2330）法說前追平歷史天價1,460元，大盤也重返27,100點關卡、收復5日線。雖然記憶體族群早盤一度受美光股價回落近3%影響陷入震盪，但資金迅速回流，模組廠宇瞻（8271）率先點火，十銓（4967）、廣穎（4973）剽悍助陣，族群重拾多頭氣勢。

宇瞻開盤不到40分鐘即攻上漲停102.5元鎖死，刷新歷史新高，正式入主百元俱樂部。以今日漲停價計算，宇瞻10月來漲幅已高達41.38%。公司14日公告2025年8月單月獲利6,700萬元、年增379%，每股純益0.52元。

宇瞻憑藉深耕逾十年的量測技術優勢，布局從上游材料檢測、中游模組驗證到下游面板成品的全自動化檢測設備製造鏈，積極卡位沉浸式科技與穿戴式顯示裝置等新興市場，為後續成長開闢新動能。

宇瞻漲停氣勢同步重振族群士氣。十銓獲外資連三日買超7,760張，早盤回測五日線不破後強勢反彈，一度衝上漲停133元，激勵廣穎也直逼漲停。十銓指出，AI伺服器需求持續推升記憶體供需緊張，公司將強化庫存管理與供應鏈韌性，以提升營運效率。

此外，美光股價因處於「高點估值」遭研調機構降評，影響昨夜股價回落近3%，DRAM雙雄隨之震盪。早盤華邦電（2344）與南亞科（2408）仍穩居人氣焦點，但華邦電股價一度探低至39.4元、回測十日線，所幸受二軍強漲護持，盤中頻頻翻紅，南亞科也從87.3元低點反彈，目前多空陷入激戰。

本土法人指出，這次DRAM供不應求將延續至2026年底，主要有四大利多支撐。包括第一、需求端CSP Server DRAM訂單高於預期，進一步排擠其他應用的供應；第二、HBM排擠一般型DRAM供給，2026年SK Hynix HBM與美光HBM3E產能已被預訂一空；第三、DRAM新產能預期最快2027年才有望大量開出；第四、BT載板供需緊俏。不過，法人也提醒，即使產業趨勢向上未變，但市場「漲多是利空」的看法仍在，操作上仍需審慎。

