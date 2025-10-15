ABF 三雄再出發！景碩率先攻漲停、南電成交值飆台股第二

AI伺服器熱潮推升高階PCB需求，目前高階用板需求熱度持續升溫，AFB載板三雄昨日短暫休憩後，15日火力全開，景碩（3189）率先攻上漲停134.5元鎖死，南電（8046）隨後也跟著亮燈、攀上281.5元，且成交值躍上台股第二大，欣興（3037）亦大漲逾7%、收復全短均，扮演PCB族群多方領頭羊。

美系外資日前出具報告指出，根據供應鏈調查顯示，ABF與BT載板價格有望自10月起調漲。其中，ABF載板價格漲幅可能超過10%，BT載板價格可能上漲逾15%，均遠優於預期。美系外資表示，10月價格大漲，可視為是未來數月甚至數季ABF與BT載板可能短缺的明確信號。

欣興董座曾子章日前表示，2026年營運較今年樂觀，隨著AI新應用與營收占比拉升，預期高階ABF載板產能2026年恐供不應求，已有客戶表達為確保後續產能，有意合資擴廠，細節待討論。

基本面表現上，景碩9月營收35.86億元，月增4.8%、年增35.5%；前三季營收285.4億元，年增26.9%。南電9月營收35.39億元，月減7%、年增19.2%；前三季營收290.08億元，年增18.8%。欣興9月營收135.43億元，改寫單月新高，月增11.6％、年增43.23％；前三季營收1,037.99億元，年增40.27％，續創同期新高。