快訊

陸國台辦跟風引用神曲《沒出息》 酸民進黨賣台讓產業「連滾帶爬」

《百萬會員召集令》快報！參加人數已突破30萬 宏佳騰電車解鎖在即

MLB／山本由伸111球9局完投！日本第一人 道奇國聯冠軍賽二連勝

暉盛規劃11月3日掛牌上市 啟動創新板競拍

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
暉盛科技經營團隊左起：行銷部經理邱冠陸、總經理許嘉元 、董事長宋俊毅及財會部經理蔡郁仁合影。業者／提供
暉盛科技經營團隊左起：行銷部經理邱冠陸、總經理許嘉元 、董事長宋俊毅及財會部經理蔡郁仁合影。業者／提供

暉盛科技（7730）配合創新板初次上市前公開承銷，對外競價拍賣1,841張，競拍底價67.92元，最高投標張數193張，暫定承銷價72元。競拍時間為10月16日至20日，10月22日開標，預計11月3日掛牌。

暉盛-創長期專注於電漿乾式表面處理設備研發與製造，產品應用橫跨半導體晶圓製造、ABF與玻璃基板、第三代半導體、先進封裝、IC載板、PCB、再生晶圓及新能源等領域，主要客戶涵蓋國內外半導體、IC載板及PCB製造大廠。2024年公司營收達5.4億元，毛利率39.25%，每股盈餘3.01元；今年上半年營收為2.56億元，受匯率波動影響，EPS為0.44元。

暉盛-創表示，多年來深耕的玻璃基板與Glass Core技術，已取得美系大廠認證，並成功打入美國半導體大廠I公司及面板級封裝（PLP）供應鏈。隨全球先進封裝與異質整合需求升溫，該業務可望成為後續主要成長動能，預計於明年第一季啟動量產，挹注營收。

同時，暉盛-創積極與封測龍頭合作開發先進製程設備，並已開始向晶圓再生大廠出貨，後續有機會取得其全球最大產線訂單，未來亦將持續深化與晶圓製造及其上游客戶的合作，推升營運向上。另由於現有許多IC載板與PCB廠正推動全乾法製程以符合ESG及節能減碳要求，所投入的乾式處理設備將同步受惠。

在市場拓展方面，暉盛-創採取多元化策略，鎖定海外半導體聚落成長性高的區域，與當地專業經銷商合作提供即時在地化服務，以降低單一市場景氣循環風險。同時積極與日、美、台一線晶圓及PCB大廠共同開發新製程設備，深化策略聯盟關係，加速國際客戶採購決策。

暉盛-創董事長宋俊毅表示，將持續強化研發能量，聚焦新材料、玻璃基板及高密度封裝應用，結合智慧製造導向，提升產品附加價值。法人認為，隨AI、高效能運算（HPC）與先進封裝需求持續擴張，電漿乾式處理技術的重要性日益提升，暉盛-創具備技術、認證與市場布局優勢，未來挹注營運動能可期。

第三代半導體 晶圓

延伸閱讀

PCB不可或缺的鑽針廠─尖點

瀚宇博庫藏股提前達陣

世紀揪伴 公開收購星雲

台積電明年先進封裝產能全面滿載 日月光、京元電跟著旺

相關新聞

暉盛規劃11月3日掛牌上市 啟動創新板競拍

暉盛科技（7730）配合創新板初次上市前公開承銷，對外競價拍賣1,841張，競拍底價67.92元，最高投標張數193張，...

搭上輝達、超微成長列車 穎崴再創新天價閃現2,500元

搭上輝達與超微等國際大客戶的成長列車，又逢主權基金看好，穎崴（6515）15日早盤再創新天價，一度閃現2,500元漲停價...

OpenAI結盟博通眾達營收獲利補

OpenAI宣布與博通共同開發首款AI ASIC晶片、以及部署10GW的資料中心，消息一出，帶動博通股價飆升，台股供應鏈...

光寶強攻輝達新商機

電源大廠光寶（2301）強攻輝達新世代兆瓦級AI工廠引爆的大商機，整合集團電源管理、機櫃與液冷核心能力，多軌並進，從高瓦...

vivo新機 帶旺聯發科

大陸手機品牌大廠vivo全新旗艦機X300系列將於10月下旬強勢登台，為全球首發搭載聯發科（2454）最新旗艦晶片天璣9...

瀚宇博庫藏股提前達陣

華科事業群PCB廠瀚宇博（5469）昨（14）日公告，已於昨天買回2,000張庫藏股，本次庫藏股不僅提前達陣，且執行率達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。