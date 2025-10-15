搭上輝達、超微成長列車 穎崴再創新天價閃現2,500元

搭上輝達與超微等國際大客戶的成長列車，又逢主權基金看好，穎崴（6515）15日早盤再創新天價，一度閃現2,500元漲停價位，上漲225元。

穎崴受惠於AI基礎建設成長力道加強，近期大型CSP業者包括超大型雲端服務商（hyperscalers）、新興雲端供應商（neo clouds）、主權雲（sovereigns）及AI實驗室宣布多項合作案，顯示市場對AI運算需求的熱烈，同時多項消費型AI應用及AI商務整合應用陸續推出，根據Dell’Ora報告指出，全球大型資料中心資本支出自2025年到2029年期間，將有21%年複合增長率，美系外資近期出具最新報告將主權雲及新興雲端供應商納入，更有56%的年複合增長。

穎崴握有AI相關大封裝（large package）、大功耗（high power）、高頻高速（high frequency high speed）測試介面製造技術及服務經驗，同時加速前沿技術開發，推出結合CoWoS、Chiplet、CPO相關測試解決方案，滿足客戶各種商用及消費型需求。

穎崴日前公告9月合併營收6.66億元，月增30.19%，但較去年同期減少6.36%；第3季合併營收18.04億元，季增18.5%，但較去年同期減少6.55%；前三季合併營收56.24億元，年增32.04%。

穎崴表示，9月營收優於8月，主因配合AI及高速運算（HPC）應用客戶需求出貨，年減則是因為去年同期基期較高，整體來看，前三季業績仍創同期新高。

另外穎崴日前公告，獲得挪威央行主權基金加碼持股已逾5%。法人指出，此舉象徵看好AI相關前景成長機會，穎崴已成為一線AI國際大廠配合的夥伴。

穎崴日前公告，花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行（Norges Bank）投資專戶，於今年03月03日起至今年09月02日止，經由集中市場取得增加2,017,000股，占公司已發行股份總額5.595%。