友達攻垂直場域 再下一城

友達（2409）雙軸轉型布局垂直場域應用再下一城，繼子公司達擎繼攜手傑可達數位與零售業者統一超合作於「清水服務區」打造嶄新視覺體驗後。昨（14）日再宣布，旗下創利空間參與《高雄車站共感空間》公共藝術計畫，擔任視覺科技整合執行夥伴。

友達「雙軸轉型」策略聚焦「顯示科技」、「智慧移動」與「垂直場域」三大發展。觀察今年第2季營運結果，顯示科技及智慧移動兩大項目因首季優於傳統淡季，基期較高，加上新台幣兌美元升值影響，營收呈季減走勢。而Vertical Solutions垂直場域的營收表現，因工商用面板需求回升及場域專案放量，營收持續成長。

達擎智慧零售方案整合事業協理暨創利空間董事長林培弘表示，長期深耕多元垂直場域，致力以智慧化與顯示科技結合的解決方案，協助客戶實現空間轉型與價值提升。創利空間在此計畫以軟硬整合實力，串接在地與國際藝術團隊的文化敘事，展現科技作為敘事媒介的潛力。

創利空間在高雄車站於「看時間」、「染色彩」與「映回憶」三大作品區中，透過對顯示介面、環境條件、展演內容與光影色彩的精準技術調校，協助策展團隊與藝術家將設計理念透過科技手法完美演繹，讓車站成為承載文化記憶、映現城市價值的公共舞台。