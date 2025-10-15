合勤控（3704）旗下兆勤科技深耕商用網路市場，搶進託管服務供應商（MSP）市場，從無線網路、雲端平台、安全防護等，打造控制台、儀表板及既有工具開放串接解決方案。

合勤控今年前三季營收196.4億元，年增6%，旗下包含品牌合勤科技、製造的盟創，以及結合資安、AI和雲端網管的商用網路解決方案品牌兆勤科技，現在兆勤已布局超過150個區域市場，企業客戶超過100萬家。

兆勤指出，根據最新市場研究分析，MSP市場面臨軟體使用效率不足、系統彼此無法整合，以及廠商支援疲勞等挑戰。許多MSP長時間切換多個平台，應付複雜授權及重複性作業，導致資源耗損與生產力降低。

兆勤表示，持續深化MSP的支援與服務，全新擴展涵蓋Nebula雲端網路平台、無線網路、安全防護、授權及支援服務，協助MSP簡化營運流程，透過靈活且可擴展的方案，開創全新成長機會。