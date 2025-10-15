宇瞻8月每股純益0.52元
記憶體模組廠宇瞻（8271）昨（14）日應主管機關要求公告今年8月自結數，單月獲利6,700萬元，年增379％，單月每股純益0.52元。
宇瞻近期股價狂飆，從9月底盤中低點68.7元一路攀升到昨天盤中高點100.5元，波段漲幅達46%。昨天收93.6元，上漲1.1元、漲幅1.19%。
宇瞻參加日本科技展CEATEC，展示全彩膽固醇液晶電子紙新產品，搶攻節能顯示商機，電子紙事業應用處副總經理駱榮發表示，膽固醇液晶電子紙具備高可視性與極低功耗特性，可望成為日本智慧城市與節能顯示的關鍵技術支柱。
駱榮發說，透過參展讓更多人體驗膽固醇液晶電子紙在強光環境與低能耗運作下的表現，以利開發日本市場。
