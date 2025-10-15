瀚宇博庫藏股提前達陣

華科事業群PCB廠瀚宇博（5469）昨（14）日公告，已於昨天買回2,000張庫藏股，本次庫藏股不僅提前達陣，且執行率達100%。

瀚宇博原訂今年9月17日起的二個月內，在每股88元以下買回2,000張庫藏股，用於轉讓給員工，昨日提前執行完畢，平均每股買回均價為86.32元。

瀚宇博指出，本次實際買回期間在今年的9月17日至10月14日，比原預定買回的期間11月14日，提前一個月達標，買回張數為2,000張，買回股份總金額17.3億元，累積已持有自家公司股份數量，占公司已發行股份總數的比率為0.41％。據悉，瀚宇博對台灣觀音廠的強化資本支出，除在增強其AI伺服器相關PCB的製程能力之外，也在於改善觀音廠目前產能已經滿載的現況。

瀚宇博9月營收52.3億元，月增1.03%，年增36.42%；第3季營收157.1億元，季增0.98%，年增33.1%；前三季營收418.4億元，已超過2024全年營收，年增33.04%。