快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

瀚宇博庫藏股提前達陣

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

華科事業群PCB廠瀚宇博（5469）昨（14）日公告，已於昨天買回2,000張庫藏股，本次庫藏股不僅提前達陣，且執行率達100%。

瀚宇博原訂今年9月17日起的二個月內，在每股88元以下買回2,000張庫藏股，用於轉讓給員工，昨日提前執行完畢，平均每股買回均價為86.32元。

瀚宇博指出，本次實際買回期間在今年的9月17日至10月14日，比原預定買回的期間11月14日，提前一個月達標，買回張數為2,000張，買回股份總金額17.3億元，累積已持有自家公司股份數量，占公司已發行股份總數的比率為0.41％。據悉，瀚宇博對台灣觀音廠的強化資本支出，除在增強其AI伺服器相關PCB的製程能力之外，也在於改善觀音廠目前產能已經滿載的現況。

瀚宇博9月營收52.3億元，月增1.03%，年增36.42%；第3季營收157.1億元，季增0.98%，年增33.1%；前三季營收418.4億元，已超過2024全年營收，年增33.04%。

瀚宇博 營收

延伸閱讀

早盤衝27500、午盤翻黑殺百點！法人：出現「這兩訊號」真的警報

跟上創高熱潮！探針卡三雄兩檔飆天價 各擁優勢衝刺2026

就市論勢／AI、PCB 組裝廠族群 聚光

金像電、定穎 權證四檔看俏

相關新聞

OpenAI結盟博通眾達營收獲利補

OpenAI宣布與博通共同開發首款AI ASIC晶片、以及部署10GW的資料中心，消息一出，帶動博通股價飆升，台股供應鏈...

光寶強攻輝達新商機

電源大廠光寶（2301）強攻輝達新世代兆瓦級AI工廠引爆的大商機，整合集團電源管理、機櫃與液冷核心能力，多軌並進，從高瓦...

vivo新機 帶旺聯發科

大陸手機品牌大廠vivo全新旗艦機X300系列將於10月下旬強勢登台，為全球首發搭載聯發科（2454）最新旗艦晶片天璣9...

瀚宇博庫藏股提前達陣

華科事業群PCB廠瀚宇博（5469）昨（14）日公告，已於昨天買回2,000張庫藏股，本次庫藏股不僅提前達陣，且執行率達...

技嘉、微星推解決方案

代工廠搶攻伺AI服器商機，板卡大廠技嘉（2376）、微星同步於OCP 2025全球峰會上秀AI解決方案。技嘉旗下技鋼科技...

LINE Pay出招賺旺季財

台灣行動支付龍頭LINE Pay（7722）積極擴大台灣境內行銷業務和境外支付，昨（14）日針對用戶最常消費的中小型商店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。