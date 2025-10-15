快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

LINE Pay出招賺旺季財

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

台灣行動支付龍頭LINE Pay（7722）積極擴大台灣境內行銷業務和境外支付，昨（14）日針對用戶最常消費的中小型商店提供的餐飲和生活服務推出新的主題優惠，首波推出「活力小確幸」及「都會生活選」兩大類別，涵蓋餐飲小吃、門店美食和商品服務，加碼回饋點數，在年底購物消費旺季搶占商機。

LINE Pay以自身數據為核心，提供店家行銷方案，銷售LINE Point點數，打造點數行銷生態圈。目前「活力小確幸」的商店包含價格親民、消費品項單純、停留時間短的早餐店、夜市攤商、小火鍋、花舖及簡餐店，「都會生活選」則以餐廳、美容等業態為主。另外，透過母集團在韓國資源，積極推動跨境行支付，日前與韓國樂天集團擴大合作，拓展旗下娛樂事業版圖的行動支付服務，包含主題樂園、城市地景及生態教育場館。

LINE Pay表示，將持續針對台灣旅客常造訪的熱門地點，透過共同行銷策略、共享行銷資源的模式拓展服務，讓用戶在旅途中能夠輕鬆享受行動支付的便利及有感回饋。LINE Pay今年7月已取得金管會核准經營電子支付業務，積極鞏固版圖，並開拓境外支付。

LINE LINE Pay 行動支付

延伸閱讀

韓國主持人Judy首入圍金鐘！笑喊「像人生迫降」愛上台灣

3部日劇熱播中：《我推成為我上司 全速前進》《殺了害死女兒的人，這樣的我有罪嗎？》《新東京水上警察》LINE TV共享方案帶你追

中庸之道 均衡進化 Audi Q5 Sportback TFSI 150 kW quattro S line 試駕

老公陷網戀、婆婆逼媳離婚 結局逆轉讓人妻笑翻︰沒這麼開心過

相關新聞

OpenAI結盟博通眾達營收獲利補

OpenAI宣布與博通共同開發首款AI ASIC晶片、以及部署10GW的資料中心，消息一出，帶動博通股價飆升，台股供應鏈...

光寶強攻輝達新商機

電源大廠光寶（2301）強攻輝達新世代兆瓦級AI工廠引爆的大商機，整合集團電源管理、機櫃與液冷核心能力，多軌並進，從高瓦...

vivo新機 帶旺聯發科

大陸手機品牌大廠vivo全新旗艦機X300系列將於10月下旬強勢登台，為全球首發搭載聯發科（2454）最新旗艦晶片天璣9...

瀚宇博庫藏股提前達陣

華科事業群PCB廠瀚宇博（5469）昨（14）日公告，已於昨天買回2,000張庫藏股，本次庫藏股不僅提前達陣，且執行率達...

技嘉、微星推解決方案

代工廠搶攻伺AI服器商機，板卡大廠技嘉（2376）、微星同步於OCP 2025全球峰會上秀AI解決方案。技嘉旗下技鋼科技...

LINE Pay出招賺旺季財

台灣行動支付龍頭LINE Pay（7722）積極擴大台灣境內行銷業務和境外支付，昨（14）日針對用戶最常消費的中小型商店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。