LINE Pay出招賺旺季財

台灣行動支付龍頭LINE Pay（7722）積極擴大台灣境內行銷業務和境外支付，昨（14）日針對用戶最常消費的中小型商店提供的餐飲和生活服務推出新的主題優惠，首波推出「活力小確幸」及「都會生活選」兩大類別，涵蓋餐飲小吃、門店美食和商品服務，加碼回饋點數，在年底購物消費旺季搶占商機。

LINE Pay以自身數據為核心，提供店家行銷方案，銷售LINE Point點數，打造點數行銷生態圈。目前「活力小確幸」的商店包含價格親民、消費品項單純、停留時間短的早餐店、夜市攤商、小火鍋、花舖及簡餐店，「都會生活選」則以餐廳、美容等業態為主。另外，透過母集團在韓國資源，積極推動跨境行支付，日前與韓國樂天集團擴大合作，拓展旗下娛樂事業版圖的行動支付服務，包含主題樂園、城市地景及生態教育場館。

LINE Pay表示，將持續針對台灣旅客常造訪的熱門地點，透過共同行銷策略、共享行銷資源的模式拓展服務，讓用戶在旅途中能夠輕鬆享受行動支付的便利及有感回饋。LINE Pay今年7月已取得金管會核准經營電子支付業務，積極鞏固版圖，並開拓境外支付。