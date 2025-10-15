技嘉、微星推解決方案

代工廠搶攻伺AI服器商機，板卡大廠技嘉（2376）、微星同步於OCP 2025全球峰會上秀AI解決方案。技嘉旗下技鋼科技正式發表全新基於輝達（NVIDIA） HGX B200平台的GIGABYTE TO86-SD1，專為大規模AI訓練、推論與HPC運算需求而打造，隨著新品上市，法人看好將帶動技嘉、微星伺服器業務營收。

技鋼將首次展示GABYTE TO86系列產品，為全新OCP架構GPU伺服器，廣泛應用於超大規模雲端服務商、國家級資料中心與專業AI雲端供應商。現場亦展示NVIDIA GB300 NVL72平台、NVIDIA RTX PRO伺服器。

從營運面來看，技嘉受惠輝達B300、GB300 AI伺服器開始出貨，其中，GB300第4季逐步放量，占整體伺服器營收占比可望達二位數以上，營運看俏。

談到AI伺服器出貨，技嘉董事長葉培城之前表示「很不錯」，AI伺服器單價高，將是技嘉今年核心成長動能，對營收年增幅度有顯著貢獻。

微星在OCP峰會也發表最新AI運算解決方案，包括採用NVIDIA MGX架構的高密度AI伺服器與EdgeXpert桌上型AI超級電腦。微星藉此布局大型資料中心與邊緣運算場景，展現在AI基礎設施產業鏈的完整策略，呼應全球生成式AI與高效能算力需求的快速成長。

微星AI伺服器於今年下半年取得輝達認證，已少量出貨客戶，預計下半年起逐步出貨，伺服器事業明年營收目標要達到翻倍成長。為此，星已在美國、台灣建立機櫃組裝線，歐洲波蘭廠預計年底至明年初完成布局。