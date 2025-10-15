快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

技嘉、微星推解決方案

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

代工廠搶攻伺AI服器商機，板卡大廠技嘉（2376）、微星同步於OCP 2025全球峰會上秀AI解決方案。技嘉旗下技鋼科技正式發表全新基於輝達（NVIDIA） HGX B200平台的GIGABYTE TO86-SD1，專為大規模AI訓練、推論與HPC運算需求而打造，隨著新品上市，法人看好將帶動技嘉、微星伺服器業務營收。

技鋼將首次展示GABYTE TO86系列產品，為全新OCP架構GPU伺服器，廣泛應用於超大規模雲端服務商、國家級資料中心與專業AI雲端供應商。現場亦展示NVIDIA GB300 NVL72平台、NVIDIA RTX PRO伺服器。

從營運面來看，技嘉受惠輝達B300、GB300 AI伺服器開始出貨，其中，GB300第4季逐步放量，占整體伺服器營收占比可望達二位數以上，營運看俏。

談到AI伺服器出貨，技嘉董事長葉培城之前表示「很不錯」，AI伺服器單價高，將是技嘉今年核心成長動能，對營收年增幅度有顯著貢獻。

微星在OCP峰會也發表最新AI運算解決方案，包括採用NVIDIA MGX架構的高密度AI伺服器與EdgeXpert桌上型AI超級電腦。微星藉此布局大型資料中心與邊緣運算場景，展現在AI基礎設施產業鏈的完整策略，呼應全球生成式AI與高效能算力需求的快速成長。

微星AI伺服器於今年下半年取得輝達認證，已少量出貨客戶，預計下半年起逐步出貨，伺服器事業明年營收目標要達到翻倍成長。為此，星已在美國、台灣建立機櫃組裝線，歐洲波蘭廠預計年底至明年初完成布局。

AI 伺服器 技嘉

延伸閱讀

哈釋放20人質／以中混血女孩男友獲釋 身分是祕密軍人、Nvidia員工

稱分手費沒開價百億？ 李四川：新壽明白說50年利潤107億

輝達T1718李四川曝新壽堅持協調原因：還想「直接移轉」

輝達DGX Spark即起出貨 黃仁勳親自交付首批予馬斯克

相關新聞

OpenAI結盟博通眾達營收獲利補

OpenAI宣布與博通共同開發首款AI ASIC晶片、以及部署10GW的資料中心，消息一出，帶動博通股價飆升，台股供應鏈...

光寶強攻輝達新商機

電源大廠光寶（2301）強攻輝達新世代兆瓦級AI工廠引爆的大商機，整合集團電源管理、機櫃與液冷核心能力，多軌並進，從高瓦...

vivo新機 帶旺聯發科

大陸手機品牌大廠vivo全新旗艦機X300系列將於10月下旬強勢登台，為全球首發搭載聯發科（2454）最新旗艦晶片天璣9...

瀚宇博庫藏股提前達陣

華科事業群PCB廠瀚宇博（5469）昨（14）日公告，已於昨天買回2,000張庫藏股，本次庫藏股不僅提前達陣，且執行率達...

技嘉、微星推解決方案

代工廠搶攻伺AI服器商機，板卡大廠技嘉（2376）、微星同步於OCP 2025全球峰會上秀AI解決方案。技嘉旗下技鋼科技...

LINE Pay出招賺旺季財

台灣行動支付龍頭LINE Pay（7722）積極擴大台灣境內行銷業務和境外支付，昨（14）日針對用戶最常消費的中小型商店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。