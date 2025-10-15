快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

聽新聞
0:00 / 0:00

vivo新機 帶旺聯發科

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
vivo全新旗艦機X300系列將於10月下旬強勢登台，為全球首發搭載聯發科最新旗艦晶片天璣9500的機種。vivo／提供
vivo全新旗艦機X300系列將於10月下旬強勢登台，為全球首發搭載聯發科最新旗艦晶片天璣9500的機種。vivo／提供

大陸手機品牌大廠vivo全新旗艦機X300系列將於10月下旬強勢登台，為全球首發搭載聯發科（2454）最新旗艦晶片天璣9500的機種。法人看好，vivo旗艦新機強勢出擊，AI功能大進化，將帶旺聯發科出貨。

聯發科天璣9500主打「超強悍、超冷勁」，不僅效能大躍進，功耗也大幅降低，大搶旗艦級（高階）手機商機。聯發科強調，將持續拓展旗艦手機晶片市占率，朝近40％的目標邁進。

法人指出，若聯發科旗艦晶片市占率也能朝40%靠攏，意味將創新高，也代表全球每十個手機用戶當中，就有近四人使用搭載聯發科晶片的手機，同步助攻營運。在vivo等大客戶新機助攻下，聯發科正逐步擴大旗艦市場占有率。

據悉，X300為vivo旗艦機產品線，今年不僅再次與聯發科合作，而且還搶先導入聯發科最強AI旗艦晶片天璣9500，並整合vivo自研的藍圖影像晶片V3+，實現雙晶片深度協同運算。

X300已在大陸市場正式發表，台灣市場估10月下旬發表，詳細規格待vivo公布。業界人士指出，vivo近年憑藉著優異的產品技術與適宜的行銷策略，在台灣市場攻城掠地，成長速度驚人，曾一度擠下OPPO，成為台灣第三大手機品牌廠，近期雙方市占率則不相上下。

vivo X300系列中的高階機種X300 Pro搭載85mm蔡司2億APO超級長焦鏡頭，機身厚度僅7.99mm，配合6.78吋平面螢幕與微弧直邊中框，用戶握持手感也相當不錯。

vivo X300系列在聯發科最強旗艦晶片天璣9500助力下，可讓運動追焦、動態影像拍攝與即時AI演算都能流暢完成，開啟手機影像的高速創作時代。

聯發科 vivo 晶片

延伸閱讀

不滿被告狀！男竹科廠區休息室一腳踹傷女同事 代價慘重

OpenAI攜手博通 2026啟動自製AI處理器

三星上季獲利締造三年多最強表現 記憶體業務好旺

新一代「演唱會神機」來了！vivo X300系列「影像雙王」再創巔峰

相關新聞

OpenAI結盟博通眾達營收獲利補

OpenAI宣布與博通共同開發首款AI ASIC晶片、以及部署10GW的資料中心，消息一出，帶動博通股價飆升，台股供應鏈...

光寶強攻輝達新商機

電源大廠光寶（2301）強攻輝達新世代兆瓦級AI工廠引爆的大商機，整合集團電源管理、機櫃與液冷核心能力，多軌並進，從高瓦...

vivo新機 帶旺聯發科

大陸手機品牌大廠vivo全新旗艦機X300系列將於10月下旬強勢登台，為全球首發搭載聯發科（2454）最新旗艦晶片天璣9...

瀚宇博庫藏股提前達陣

華科事業群PCB廠瀚宇博（5469）昨（14）日公告，已於昨天買回2,000張庫藏股，本次庫藏股不僅提前達陣，且執行率達...

技嘉、微星推解決方案

代工廠搶攻伺AI服器商機，板卡大廠技嘉（2376）、微星同步於OCP 2025全球峰會上秀AI解決方案。技嘉旗下技鋼科技...

LINE Pay出招賺旺季財

台灣行動支付龍頭LINE Pay（7722）積極擴大台灣境內行銷業務和境外支付，昨（14）日針對用戶最常消費的中小型商店...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。