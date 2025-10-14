高盛：大立光迎毛利復甦 目標價上調至3,644元

高盛於最新報告中表示，大立光（3008）受惠鏡頭外形尺寸變化和規格升級將推動毛利率復甦，將推升後續營運回升，對其展望樂觀，重申「買進」的評等，目標價由3,595元上調至3,644元。

高盛表示，預計大立光的毛利率將在第4季及未來實現季度性復甦，其中主因匯率影響降低、良率改善、旗艦機型推出及更好的規格、以及未來一年的鏡頭外形尺寸變化。

高盛認為，對折疊手機趨勢保持樂觀，其通常配備高階鏡頭，對手機鏡頭供應商提出更高的技術要求，將有利於大立光，且目前20MPx+像素鏡頭的滲透率有所增加，主要升級包括：光圈數增加、可變光圈鏡頭、以及持續採用潛望鏡鏡頭。管理層過去提到因鏡頭數量增加和製程更複雜，正在進行產能擴張，這與產品組合升級的正面看法一致。