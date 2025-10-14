威剛逆勢走高 盤中觸及漲停價194元 CSP 掃貨題材點火

快訊

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導

台股14日多數拉回，記憶體模組大廠威剛（3260）逆勢走強，早盤一度觸及漲停價194元，隨後回檔。暫報178.5元、漲幅1.13%，成交金額逾94億元，為半導體族群中少數翻紅個股。

記憶體景氣方面，董事長陳立白昨於電影《絕勝》開拍前受訪表示，近期DRAM、NAND Flash、SSD與HDD「四線齊漲」實屬罕見，主因雲端服務業者（CSP）為AI與資料中心擴充，積極掃貨所致。他估三大原廠資源正轉往毛利更高的DDR5與HBM，DDR4僅留少量長尾供應，結構性缺口比想像大。

陳立白並指出，當前真正下海搶料的是CSP，動輒以數百億美元採購，原廠庫存吃緊，模組廠比拚的是拿料能力。對於長達10年以上的「超級循環」，陳立白持審慎態度，但認為至少四年榮景可期，且未來一季與明年都會很好。

盤勢反映上述供需與AI題材，威剛早盤攻抵漲停後拉回，顯示獲利了結；後續留意CSP採購節奏、原廠HBM／DDR5產能配置與DDR4退場速度，以及匯率對模組廠毛利的影響。

