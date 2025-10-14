記憶體從容上漲卻匆忙下殺 法人：產業趨勢榮景未變 漲多拉回整理籌碼

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期強勢指標族群記憶體14日開高後卻走低，動搖多頭信心。根據南亞科（2408）昨日法說會釋出訊息，法人認為未來營運前景仍看俏，記憶體產業在伺服器 強勁需求帶動下，2026年DRAM將持續供不應求。

南亞科、華邦電、威剛、十銓、宇瞻、廣潁等記憶體概念股早盤衝高後，隨價格持續創波段高點，量增之際卻出現反轉下殺走勢，更激發出短線交易籌碼出籠，波動幅度劇增。

元大投顧最新報告指出，CSP Server DRAM 訂單排擠其他應用的供應，預期2026年Server相關DRAM需求將占整體DRAM需求達40%。DDR4 價格高檔將至少延續至2026年中，後續DDR4報價觀察重點在於：1.下游OEM/ODM、工控與車用客戶更改設計與驗證的進度，約需三至六個月；2.DDR5與DDR4 8Gb價差，推薦南亞科。

自8月底開始，DRAM現貨報價進入上修循環，主因來自CSP對於Server記憶體備貨需求高於預期。元大投顧預估這次DRAM供不應求將延續至2026年底，主因：1.需求端CSP Server DRAM訂單高於預期，進一步排擠其他應用的供應；2.HBM排擠一般型 DRAM供給，2026 年 SK Hynix HBM與美光 HBM3E產能已被預訂一空；3.DRAM新產能預期最快也需至2027年才有望大量開出；4.BT載板供需緊俏。

投信基金經理人指出，雖然AI需求待相關各次產業輪動，即使產業趨勢向上未變，但市場投資人還是常認為漲多是利空，獲利了結者有之，短線認賠者有之，「擁擠交易」後的籌碼有待沈澱；先前在散熱、PCB等族群走勢也發生過，指數及股價在高檔之際，短線操作者本應嚴守操作紀律，想中期持有可分批介入或耐心等拉回盤整機會。

