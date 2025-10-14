記憶體族群創高引爆反壓！DRAM 雙雄遭壓制 威剛、宇瞻力撐高檔

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

美股昨夜強彈，台股14日亦由台積電（2330）創1,460元新天價，拉抬大盤改寫27,507.16點歷史高。記憶體族群則在美光股價強漲6.15%，以及威剛（3260）、宇瞻（8271）9月營收創歷史高，激勵股價雙創新高喊衝帶隊下，盤初包括十銓（4967）、廣穎（4973）、創見（2451）等皆聯袂揚升，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）也一度連袂漲逾5%。

但，10:00過後，漲多賣壓湧現，多空情勢急轉直下，南亞科從叩關101元、下殺至87.1元，一度翻黑重跌逾7.5%，華邦電也在觸及45.55元逾20年長波段高價後，陡降至40.15元、跌幅超過半根停板，影響群聯（8299）、商丞（8277）、晶豪科（3006）、品安（8088）等紛紛下挫；盤面倚靠威剛、廣穎、宇瞻、十銓等二軍攜手撐盤。

南亞科總經理李培瑛於法說會表示，近期客戶對長單需求熱絡，DDR4供需缺口「有點大」，南亞科第3季平均單價季增約40%之後，本季價格續漲，毛利率與獲利將持續改善，「明年也會是很不錯的一年」。

威剛董事長則陳立白表示，現在記憶體市況「好到我們很頭痛」！他指出，在供不應求、賣方惜售下，DDR4、DDR5、NAND Flash、SSD四大產品線同時告急，這是他數十年記憶體生涯中，前所未見的盛況。

隨著族群行情熱度高漲，包括南亞科、華邦電、群聯、品安、宇瞻、十銓等已被列入注意股名單。今日盤中漲多賣壓突襲DRAM雙雄等要角，多空激戰愈演愈烈。

在漲多賣壓漸強下，基本面當道。威剛9月營收52.44億元，年增逾六成，改寫歷史第三高；第3季合併營收144.88億元，年增55.19%、季增13.33%，改寫歷史單季次高；前三季合併營收371.73億元，全年創高可期。宇瞻9月營收亦受惠出貨量增加及市場價格上漲，達11.65億元，月增15.7%、年增88.64%，創新高；第3季營收32.25億元、季增18.88%，創歷史新高；前3季營收79.86億元，年增39.41%。

威剛、宇瞻早盤雙登新天價。其中，威剛觸及194元漲停，宇瞻則敲門百元俱樂部、叩關100.5元。雖盤中受南亞科、華邦電急殺衝擊，股價漲幅大舉收斂，但仍維持高檔運行。

