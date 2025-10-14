小摩看好第4季GB系列出貨量將季增逾六成 台廠中最看好這檔

摩根大通（小摩）證券在最新釋出的「台灣ODM產業」報告中指出，儘管第3季GB系列伺服器放量速度低於預期，不過隨GB300已順利大量出貨，因此預估第4季出貨量將激增至1.2-1.3萬櫃，季增幅超過六成。

對於台系伺服器ODM廠，小摩偏好順序為鴻海（2317）、廣達（2382）、緯穎（6669）、緯創（3231）。其中除緯創為「中立」外，其餘均給予「優於大盤」評級；零組件廠中，則最看好台達電（2308）受惠AI伺服器對電源及散熱需求不斷擴大，給予「優於大盤」評等。

小摩科技產業分析師洪一軒指出，就下游終端產品的出貨狀況觀察，在AI伺服器方面，儘管第3季GB200、GB300因產品轉換影響，放量速度低於預期，不過隨GB300已順利大量出貨，預估全年GB系列機櫃出貨量將在2.5-3萬櫃。

其中，第4季出貨量將由第3季的0.7-0.8萬櫃激增至1.2-1.3萬櫃，季增幅超過六成；而一般伺服器雖然下半年出貨動能偏弱，但預期明年首季有望高於季節性水準；AWS ASIC部分，第4季至明年第1季將出現產品轉換的空窗期。