OpenAI 再下一城 宣布與博通合作開發 眾達有望受惠

經濟日報／ 記者秦鈺翔/台北即時報導

OpenAI再下一城，宣布與博通共同開發首款AI ASIC晶片，以及部署10GW的資料中心，消息一出，帶動博通股價飆升，台股供應鏈眾達-KY（4977）連帶獲得買盤湧入，早盤一度漲逾6%。

眾達-KY主力業務為光收發模組設計、研發與量產，深耕全球光電傳輸元件領域，受惠於AI、5G、雲運算及資料中心升級需求。法人看好矽光子、CPO技術應用加速，帶動高階光通訊產品需求，預估2025年營收、獲利將大幅成長。

眾達自2021年就開始與博通合作開發CPO產品，隨著博通的 Tomahawk 系列和全光交換器晶片的導入，眾達的封裝元件被納入 25.6 T、51.2 T 等高速光通訊平台，甚至成為多項高階產品的雷射光學封裝元件獨家供應商，未來隨著博通開始進行大量建置，眾達的雷射光學封裝元件就有機會迎來高速成長期。

