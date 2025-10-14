特力營收／前三季254億元、年減8.6%

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

特力（2908）公布9月份合併營收為27.1億元，年減12.2%；累計前九個月營收為254億元，年減8.6%。綜觀營收結構，9月貿易營收為14.4億元，占整體營收比重53%；零售營收為9.6億元，占整體營收比重35%。

特力貿易事業體9月份營收達14.4億元，受惠於北美客戶為年底旺季提前備貨，自四月份關稅政策發布以來，本月份營收已優於去年同期，年成長達4.4%。此一情況顯示部分歐美大型零售客戶的拉貨需求已逐漸顯現，貿易事業體動能穩中透強。

自 2020 年以來，全球供應鏈歷經 COVID-19 疫情衝擊、烏俄戰爭導致商品價格飆漲、歐美零售商庫存壓力升高，以及對等關稅政策等接連挑戰。特力表示，在這些挑戰中，特力貿易不僅累積了豐富的國際採購與供應鏈管理經驗，更透過掌握第一手市場資訊，快速回應客戶需求，提供最貼切的服務。展望未來，特力貿易將繼續協助客戶在變動中掌握機會，進一步創造更多潛在的服務機會與合作可能。

特力屋9月份合併營收為6.9億元，較去年同期下滑 11.2 %，主要受到兩年農曆七月時間差異影響，消費者延後相關裝修及修繕服務安裝或動工；同時國內房市交易持續下滑，六都合計9月年減29.5%，換屋需求減少的情況下間接影響居家相關採購需求；面對市場挑戰，特力表示，仍積極掌握季節與節慶商機，如開學季、外宿及九月下半月起中秋BBQ相關需求，維持營運動能。同時特力屋社區管家專案持續推進，管家員工數擴增速度符合預期，穩定成長。

中欣實業9月合併營收為3.1億元，工程事業在建工程仍持續提供營收動能。維保修繕業務積極拓展，服務客群逐步擴大。專業水電材料銷售保持成長態勢，專案租賃與門市業績共同進步，整體營運展現多元發展與成長潛力。

