揚智盤中股價攻上漲停

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
揚智董事長凃俊光。聯合報系資料照
揚智董事長凃俊光。聯合報系資料照

IC設計揚智（3041）9月業績大增，相關利多消息刺激14日早盤股價走揚，受買方追捧，盤中攻上漲停。

揚智9月合併營收達2.42億元，月增幅度達2.4倍，年增73.1％，帶動第3季業績達3.63億元，季增逾四成，年減15.1％，累計前三季業績為9.39億元，年減23.7％。

揚智獲大宇資訊集團入主後，持續耕耘ASIC設計服務業務。揚智日前表示，已有四顆ASIC案件進行中，另有三個案件洽談中，預期下半年可望達到單月轉盈。

身兼揚智董事長的大宇資（6111）董座凃俊光已許下揚智今年能先止損，明年進一步朝向轉虧為盈的目標。

凃俊光強調，揚智去年開始發展ASIC業務，預計今年會認列部分相關業績。該公司目前可以承接來自東南亞或第三世界等地區客戶約百萬美元等級的案件，不需要太先進的製程，大多屬於多媒體應用。

世芯營收／第3季業績季減逾二成 今年底前表現都將相對平淡

特殊應用IC（ASIC）設計服務世芯-KY（3661）於13日公布9月業績，月減逾二成，使得第3季業績也季減逾二成。

大同營收／9月42.52億元、年增9% 受惠電子代工、重電雙擎推升

大同（2371）13日公告9月營收42.52億元，月減14.13%，年增9%；累計前三季營收為370.4億元，年增4.0...

晶心科業績報喜 盤中股價漲逾8%

CPU矽智財（IP）業者晶心科（6533）業績升溫，14日盤中股價一度漲逾8％。

聯發科將於31日召開法說會 外界等待第4季營運展望

晶片大廠聯發科（2454）13日公布，將於31日召開法說會。外界預期，除了揭曉第3季財報數字之外，該公司也將於會中釋出對...

晶心科營收／9月月增近四成 第3季業績創新高

CPU矽智財（IP）業者晶心科（6533）於13日公布9月業績，月增近四成，是單月次高與歷年同期次高表現，僅次於去年9月...

富邦媒9月營收月減6.3% 網家月增6.5%

綜合型電商平台今年以來面臨內需保守與跨境電商壓力，營收普遍較去年減少。momo富邦媒（8454）公告9月合併營收約79....

