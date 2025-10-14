揚智盤中股價攻上漲停

IC設計廠揚智（3041）9月業績大增，相關利多消息刺激14日早盤股價走揚，受買方追捧，盤中攻上漲停。

揚智9月合併營收達2.42億元，月增幅度達2.4倍，年增73.1％，帶動第3季業績達3.63億元，季增逾四成，年減15.1％，累計前三季業績為9.39億元，年減23.7％。

揚智獲大宇資訊集團入主後，持續耕耘ASIC設計服務業務。揚智日前表示，已有四顆ASIC案件進行中，另有三個案件洽談中，預期下半年可望達到單月轉盈。

身兼揚智董事長的大宇資（6111）董座凃俊光已許下揚智今年能先止損，明年進一步朝向轉虧為盈的目標。

凃俊光強調，揚智去年開始發展ASIC業務，預計今年會認列部分相關業績。該公司目前可以承接來自東南亞或第三世界等地區客戶約百萬美元等級的案件，不需要太先進的製程，大多屬於多媒體應用。