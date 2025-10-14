晶心科業績報喜 盤中股價漲逾8%

快訊

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
晶心科董事長林志明(圖右)與總經理蘇泓萌。聯合報系資料照
CPU矽智財（IP）業者晶心科（6533）業績升溫，14日盤中股價一度漲逾8％。

晶心科於昨日公布9月業績，月增近四成，是單月次高與歷年同期次高表現，僅次於去年9月的水準，並帶動第3季業績站上單季歷史高峰。

晶心科第3季合併營收為4.66億元，創單季歷史新高紀錄，季增66.9％、年增8.8％，累計前三季合併營收為10.17億元，年增10.5％。

晶心科並於昨日宣布，與EDA及 AI 驅動軟體解決方案業者Arculus System合作，Arculus System 的旗艦產品 iPROfiler 已整合至晶心科的虛擬平台 AndeSysC 中，可強化 RISC-V架構系統單晶片開發者在設計初期的效能分析與系統優化能力。

iPROfile是為系統單晶片工程師打造的 AI-EDA 效能分析工具，晶心科指出，AndeSysC 為該公司所開發的先進虛擬平台解決方案，專為 RISC-V系統單晶片開發而設計。透過此次合作，AndeSysC 在設計初期即可獲得更全面的系統效能視覺化能力。整合 iPROfiler之後，開發團隊可快速識別效能瓶頸，評估整合 IP的頻寬是否符合設計預期。

