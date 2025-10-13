和泰車9月業績年增3.8% 裕隆年減17%

車市在政策利多加持下，9月買氣急速回升，和泰車率先反應，和泰車（2207） 9月合併營收208.78億元，年增3.8%；累計前九月合併營收2,078.34億元，微幅增加0.8%。

和泰車指出，今年度民俗月延續至9月21日，等於三分之二的時間都落在傳統淡季，但隨著9月政府購車貨物稅政策陸續底定，為市場注入買氣，販賣亦逐漸回溫。

不過，仍有部分車廠9月營收偏淡，裕隆9月營收58.5億元，年減17.2%，前九月營收537.8億元，年減17.3%。中華車9月營收27億元，年減1.2%；累計前九月合併營收239.6億元，年增25.6%。三陽工9月營收50.7億元，年減5.5%，前九月合併營收480億元，年減6%。