和泰車9月業績年增3.8% 裕隆年減17%
車市在政策利多加持下，9月買氣急速回升，和泰車率先反應，和泰車（2207） 9月合併營收208.78億元，年增3.8%；累計前九月合併營收2,078.34億元，微幅增加0.8%。
和泰車指出，今年度民俗月延續至9月21日，等於三分之二的時間都落在傳統淡季，但隨著9月政府購車貨物稅政策陸續底定，為市場注入買氣，販賣亦逐漸回溫。
不過，仍有部分車廠9月營收偏淡，裕隆9月營收58.5億元，年減17.2%，前九月營收537.8億元，年減17.3%。中華車9月營收27億元，年減1.2%；累計前九月合併營收239.6億元，年增25.6%。三陽工9月營收50.7億元，年減5.5%，前九月合併營收480億元，年減6%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言