華航客貨運 飛出好成績

華航（2610）集團在航空客、貨運雙好加持下，昨（13）日公告累計前三季營收再創新猷，今年前三季營收1,549.29億元，改寫同期新高紀錄，年增2.6%；9月單月營收則寫下也是歷年同期次高。

華航集團9月合併營收為158.75億元，為歷年同期次高，較去年同期增加2.01%，其中客運收入87.67億元，貨運收入53.73億元；隨著前三季營收寫下佳績，華航對於第4季的營運展望也很有信心，全年營收、獲利再衝新高。

華航推估，第4季各航線的載客率有略為波動，本質上訂位情況都很好，受惠於多個連續長假加持，推升10月出國人氣；11月又有ITF台北國際旅展將開跑，有望再激勵買盤進場，增強華航第4季的營收、獲利向上攀升。

華航考量到長期布局策略，今年11月18日起台北-倫敦增至每周五班，2026年台北-布拉格也將規劃增加至每周三班，由於華航歐洲航線轉機旅客占已近三成；另外北美市場也正在規劃增班當中。

其中，10月26日冬季班表開始，台北往返東京成田增為每日四班；日韓逐漸進入賞楓旺季，預估東京、首爾訂位可達九成，緊接著11月還有銀杏可觀賞，火熱的楓紅與浪漫的金黃銀杏交織，預期也會衝高機票買氣。

其他地區像是澳洲航線需求高且穩定，10月預估載客率九成以上。華航網站提供快閃出發、30天內航班的超值機票，接下來還有機個連續假期，除了民眾最喜愛的日韓，同樣適合安排短假期旅程的東南亞也有優惠，如曼谷、吉隆坡、新加坡以及胡志明市等，最低未稅價8,000元起，萬元有找。

貨運方面，9月市場整體價格持續上升，隨著第4季傳統旺季到來，年底購物季可望帶動電商網購需求，預期將推升市場艙位需求，加上AI伺服器、半導體設備與產品暢旺，華航將積極爭取高價貨源，期望在旺季期間持續衝刺營收及獲利。