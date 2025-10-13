全民權證／東元 兩檔動能強

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

東元（1504）近期股價維持上揚趨勢，法人表示主要反映公司在綠色動力及智慧製造兩大核心策略，並積極切入美國AI資料中心建設商機的利多。

法人指出，面對全球淨零碳排與電動化浪潮，東元的高效能馬達、電動車動力系統及風電相關業務成長動能強勁。在國際電動車領域，公司更透過與鴻海等策略夥伴深化結盟，共同開發動力系統與充電樁業務，加速搶占全球電動車生態鏈商機。此外，東元亦受惠於工廠自動化需求回溫，以及能源轉型帶動的設備升級訂單。

東元積極導入AI元素，提升智慧製造效率，並將技術延伸至高附加價值服務。權證發行商建議，看好東元後市的投資人可以買進價內外10％內、到期天數200天以上標的參與行情。（國泰證券提供）

