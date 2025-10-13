全民權證／華碩 挑價內外10%

華碩（2357）昨（13）日漲2.9%至697元。法人看好華碩今年上半年因應關稅提前拉貨，且隨高階電競機種成長推升平均銷價（ASP）、新款遊戲掌機ROG XBOX Ally上市有望帶動系統營收下半年持續成長，相關權證可伺機布局。

法人指出，在伺服器方面，華碩重申AI需求強勁將帶動伺服器營收比重由2024年低雙位數上揚至2025年中雙位數，GB300/B300於今年第3季末量產，並持續切入歐美Tier2-3 CSP，有助於AI伺服器營收比重在今年下半年至2026年達約15~20%，後市可期。

看好華碩後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

