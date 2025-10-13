反向ETF 瞄準逾150天

台股昨（13）日回檔，反向ETF成為投資人避險與短線操作的熱門工具。法人指出，元大台灣50反1（00632R）與國泰臺灣加權反1（00664R）資金明顯回流，以掌握行情修正帶來的獲利機會。

昨日台股盤中AI與半導體族群率先止穩，帶動權值股快速回神，顯示市場資金並未撤離，而是轉向防禦及短線操作節奏。法人分析，此波回檔屬於事件性反應，非趨勢反轉，外資雖在期貨端偏空避險，但現貨持股仍相對穩定，顯示市場對突發政策具一定韌性。

展望後市，本周四即將登場的台積電法說會將成為關鍵觀察重點，法人聚焦先進製程良率與AI晶片訂單能見度，若釋出正面訊息，將有望延續昨日盤勢的穩健氣氛；反之，若展望偏保守，指數仍可能回測26,500點支撐，可伺機利用反向型ETF權證布局。

自美國關稅戰之後，全球局勢改變，三大長線趨勢成形，包括生產力之爭的AI與核能，讓美股科技巨頭持續擴大資本支出、霸權之爭的國防、貨幣之爭的黃金與穩定幣，而台股為全球最完整的AI供應鏈，在獲利與基本面有撐的帶動下，下半年來多頭銳不可當。

法人認為，台股後市多頭仍居上風，然因指數持續攀高，建議持續追蹤5日均量是否維持於5,000億元左右水準，若量能進一步放大至6,000億元以上，則或需留意短線是否出現過熱走勢。

權證發行商建議，看好00632R、00664R等後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。