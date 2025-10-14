快訊

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

聽新聞
0:00 / 0:00

網通廠揮軍OCP 秀肌肉

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通廠智邦（2345）、明泰、啟碁搶進開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit 2025），端出AI世代解決方案，1.6T超高階交換器成最大亮點，水（液）冷、共同封裝光學（CPO）、量子解方案也吸引市場焦點。

OCP全球峰會美國時間13日至16日在美國聖荷西舉行，今年主題是「引領人工智慧的未來（Leading the Future of AI）」，集結全球雲端服務商、伺服器製造商、開放硬體開發者與資料中心關鍵決策者。

智邦與旗下Edgecore端出800G、1.6T超高速資料中心用交換器之外，今年將在OCP 2025打造兩大技術亮點，包含搭載博通Tomahawk 6晶片，推出1.6T CPO交換器，傳輸速度將達102Tbps，較上一代性能提升一倍，可支援AI訓練、超大規模資料中心與雲端運算節點中的高速互聯，同時秀出CPO技術。

雲端服務 AI

延伸閱讀

加薩和平峰會登場 埃及讚揚川普停火計畫奏效

改變心意！ 以色列總理內唐亞胡將缺席埃及的加薩和平峰會

小摩點讚台灣先進封裝設備業 這檔最看好

法新：加薩調解國和平峰會將簽文件擔保落實停火

相關新聞

世芯營收／第3季業績季減逾二成 今年底前表現都將相對平淡

特殊應用IC（ASIC）設計服務世芯-KY（3661）於13日公布9月業績，月減逾二成，使得第3季業績也季減逾二成。

大同營收／9月42.52億元、年增9% 受惠電子代工、重電雙擎推升

大同（2371）13日公告9月營收42.52億元，月減14.13%，年增9%；累計前三季營收為370.4億元，年增4.0...

聯發科將於31日召開法說會 外界等待第4季營運展望

晶片大廠聯發科（2454）13日公布，將於31日召開法說會。外界預期，除了揭曉第3季財報數字之外，該公司也將於會中釋出對...

晶心科營收／9月月增近四成 第3季業績創新高

CPU矽智財（IP）業者晶心科（6533）於13日公布9月業績，月增近四成，是單月次高與歷年同期次高表現，僅次於去年9月...

富邦媒9月營收月減6.3% 網家月增6.5%

綜合型電商平台今年以來面臨內需保守與跨境電商壓力，營收普遍較去年減少。momo富邦媒（8454）公告9月合併營收約79....

仁寶衝智慧醫療 子公司併入智齡

仁寶（2324）旗下仁寶健康科技與智齡科技昨（13）日簽署合併契約，合併基準日訂為2026年1月1日。合併後，仁寶健康將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。