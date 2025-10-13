漢翔、中光電 四檔帶勁

快訊

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

美中齟齬衝擊台股昨（13）日重挫，不過軍工股由於受惠總統賴清德於國慶演說中，提及國防預算明年度將占GDP逾3%、2030年前達到5%，激勵軍工股逆勢走強，其中漢翔（2634）收漲2%，中光電（5371）漲0.8%，表現強勢。

總統賴清德於國慶談話時指出，將透過新的國防預算加速打造「台灣之盾（T-Dome）」，且國防預算在2030年前達到GDP的5%，展現守護國家的決心。受惠總統談話的利多激勵，軍工族群昨日不畏盤勢重挫，股價群起強揚。

事實上，法人預期，從2026至2032年，台灣國防支出用於大型軍備採購將達1.3兆元，主要包括四大項目：無人機估約4,000億元、飛彈約3,100億元、國艦國造約3,100億元、火砲彈藥與其他約2,500億元。

值得注意的是，法人推估國防部新的五型無人機標案總預算達528億元，可能於明年上半年決標，新無人機標案潛在得標廠商中，漢翔即含括丙式、丁式、戊式三型，均為中大型、高單價機種，將嘉惠明年營運表現。

中光電第2季無人機營收季增率超過七成。法人認為，該公司無人機產品除國內標案外，已開始出貨美國市場。受惠明年國防預算激增，未來在積極爭取國防部無人機新標案下，營運成長可期。

權證發行商建議，看好漢翔、中光電等軍工股後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價外20%至價內10%、剩餘天數超過90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

