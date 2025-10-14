00988A 15日起募集繳款

統一投信繼推出叫好又叫座的主動式台股ETF「主動統一台股增長」（00981A）之後，再推出「統一全球創新主動式ETF」（00988A），為年配息ETF，保管銀行為元大銀行，明（15）日起至17日募集繳款。

統一投信指出，統一全球創新主動式ETF募集期間，透過統一投信線上申購，享零元手續費，IPO每股只要10元，一張1萬元，就能讓投資人掌握具成長性與前瞻性的全球創新投資。

OpenAI、輝達、甲骨文、超微等四家科技巨頭正透過一連串動輒千億美元的巨額合作，組成AI永動機，可望建構下一代AI算力帝國。

展望後市，統一全球創新主動式ETF（00988A）經理人陳意婷表示，隨著關稅、通膨影響鈍化，投資人應將焦點轉向就業趨勢與AI產業基本面。

陳意婷指出，美國就業市場轉弱，但GDP仍保持近4%超強水準，造就經濟成長表現力的關鍵，就是AI產業獲利上修貢獻。

隨著AI基建鋪設及運算技術發展，相關應用百花齊放，受惠AI創新的龐大需求推動，主流雲端服務商的AI支出仍維持三成以上高速增長。

此外，目前包括歐洲、日本、韓國、台灣、印度與中東，都積極規劃投入主權AI的建設，預期未來數年將持續推升全球AI產能需求。

「創新始於科技，但不限於科技」，統一00988A的投資主軸包括：創新軍火庫、硬實力、軟實力、資源、金融與消費創新。其中，創新軍火庫即AI基建供應鏈，將是00988A的投資配置的核心。AI基建不僅是AI發展的基礎，在各國競逐數位主權的背景下，更是關鍵的戰略利器。

統一投信表示，降息趨勢確立，唯一差別只在今、明年的降息速度及幅度，短期市場若因降息的速度及幅度變化產生波動，反而可視為第4季絕佳進場布局機會。

統一00988A以六大創新主軸，完整掌握全球創新驅動力，主動選股抓住創新價值核心，是創新投資新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。