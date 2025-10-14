富邦媒9月營收月減6.3% 網家月增6.5%

綜合型電商平台今年以來面臨內需保守與跨境電商壓力，營收普遍較去年減少。momo富邦媒（8454）公告9月合併營收約79.4億元，月減6.3%，年減3.6%；累計今年前三季合併營收769.9億元，年減2.6%。網路家庭9月營收29.1億元，月增6.5%，年減1.4%，累計前三季營收258.8億元，年減2.5%。

本季即將迎來電商購物大檔期雙11。供應商指出，momo今年電商累積營收仍年減，雙11將積極促銷，力拚雙11業績成為本季動能。

momo表示，9月下旬受強颱影響，全台多地物流與出貨節奏放緩，短期買氣略顯保守，加上有線電視訂閱戶數持續下滑，電視購物銷售承壓，影響合併營收表現。電商業務部分，平台商品交易總額（GMV）仍較去年同期正成長。但隨著iPhone新機上市與節慶買氣回升，momo對第4季營收表現保持樂觀，預期在周年慶與雙11旺季推動下，將挹注整體成長動能。