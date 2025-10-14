創櫃菁英選拔 五家秀科技力

櫃買中心為發掘優質新創公司，舉辦「2025創櫃菁英選拔會」，與資本市場、投資人及產業專家共同展現創新能量。櫃買中心表示，部分入選團隊展現台灣蓬勃發展的數位雲端及智慧科技產業實力，是各界備受關注之亮點，將於28日角逐前三強。

為使外界了解入選企業，櫃買中心近期陸續介紹入選公司：

大鵬科技｜大鵬展翅，直上雲霄，無線連結世界

大鵬科技致力於無線傳輸技術的研發與創新，近幾年產品應用領域聚焦在安防及長照警報系統。營運模式以ODM為主，為保全公司、長照機構及照護中心等提供全方位的警報系統及平台，持續引領產業發展趨勢。

邑流微測｜Leading the Next Standard

邑流微測專注於半導體與生醫領域之微流體影像檢測與AI分析技術。公司以液態微汙染檢測為核心，協助TSMC、ASE、Hynix等國際龍頭提升良率與降低成本，並逐步拓展至藥物研發與臨床檢測應用。

東昕精密科技｜精準卓越、創新引領、以人為本

東昕精密科技專注於牙科數位化解決方案，核心業務涵蓋齒雕機研發與AI、CAD／CAM技術整合。公司以「智能科技雕琢健康未來」為願景，致力協助全球牙醫提升精準與效率，為患者帶來健康笑容，同時創造永續價值。

補丁科技｜一片補丁，十倍速AI

補丁科技專注於高效能記憶體設計。隨著AI市場迅速成長，公司以創新DRAM解決方案協助客戶突破運算瓶頸，提升系統效能。核心業務聚焦AI應用，提供差異化設計與產品服務，成為長期可信賴的技術合作夥伴。

鴻璟科技｜智慧信任，連結全球

鴻璟科技專注於深度封包檢測（DPI）技術，結合AI雲端分析與終端防護，提供全方位資安、網路管理與智能QoS解決方案。20年來以專利演算法深耕半導體、CPE與物聯網裝置，並獲Calix、Lumen、Cisco、NEC等國際品牌採用，確保企業IT與工業網路OT安全可靠。