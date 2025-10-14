富邦兩檔主動式債券ETF掛牌

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

富邦投信為協助投資人掌握利率反轉契機，旗下兩檔主動式債券ETF─主動富邦動態入息ETF（00982D）與主動富邦複合收益ETF（00983D），將於今（14）日正式掛牌上市，提供投資人精選中長天期債券市場新選擇。

美國總統川普10日宣布將對中國實施新的100%關稅，引發市場震盪，恐慌指數VIX飆升，投資人紛紛轉向債券與黃金等避險資產，推升美國企業發行的投資等級公司債的ICE美國公司債指數當日逆勢上漲0.3%，展現高評級債券在市場動盪中的防禦力。

事實上，美國聯準會自9月正式啟動降息循環後，全球資金版圖迅速重整。根據聯邦基金期貨顯示，市場預期10月再降息1碼的機率高達95.7%，12月再降息的機率也達93.1%，顯示市場對寬鬆政策延續的高度期待。

最新公布的聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要指出，多數官員支持進一步降息，儘管美國政府關門導致部分通膨數據延遲或不完整，對於降息節奏尚未形成一致共識。然而，市場普遍預期，在經濟成長放緩與通膨壓力趨緩的背景下，寬鬆政策將延續至2026年前。當前進入降息循環初期，中長天期投資等級債有機會率先受惠於殖利率下滑，迎接債市價格反彈行情。

00982D、00983D兩檔主動ETF皆以優質企業發債為核心，涵蓋美國大型科技、金融、能源等產業龍頭。00982D專注於美國投資等級公司債市場，運用動態進行雙率避險以降低波動，適合喜好高品質債券且期望獲取長期資本利得機會之投資人；00983D則彈性配置複合券種，強調收益與投資並重。兩檔皆採主動管理機制，依據利率與信用周期動態調整存續期間及債券配置，投資策略整合債券投資三大風險考量，包含利率、信用與流動性風險，在兼顧組合收益水準與風險管理的主動策略下進行分散投資，即時鎖定優質債券標的，靈活掌握降息行情帶來的報酬機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

