台指期 短線偏多不變

受美股大跌拖累，台指期昨（13）日跳空開低超過800點，不過逢低買盤踴躍，指數跌幅迅速收斂，終場下以紅K棒作收。期貨商表示，目前指數短中長期均線呈現多頭排列，均線維持向上走升，屬健康回檔整理，因此在跌破月線前，短線偏多架構不變。

台股昨日呈開低震盪格局，早盤大跌超過800點，最低達26,470點，不過後續在低接買盤拉抬下，跌勢收斂，台達電股價更是翻紅、股價再創歷史新高，成為撐盤要角，終場指數下跌378點、收在26,923點。

期貨市場方面，昨日台指期下跌434點、至26,904點，逆價差為19.42點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,476口至7,521口，其中外資淨空單增加4,309口至33,061口；十大交易人中特定法人全月份台指期淨空單增加1,698口至14,146口。其中，外資昨日現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，目前以買賣權作布局。

近月選擇權籌碼呈現保守，賣權OI大於買權OI差距為1萬餘口，買權OI增量積極布局。周選擇權方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，在昨日選擇權未平倉量部分，10月第二周周五結算的大量區買權OI落在27,000點，賣權最大OI落在26,500點；月買權最大OI落在26,900點，月賣權最大OI落在24,500點。外資台指期買權淨金額4.05億元、賣權淨金額0.37億元，整體選擇權籌碼面偏空。

台股接下來的關鍵將是16日台積電（2330）法說會，法人聚焦先進製程良率與AI晶片訂單能見度，若釋出正面訊息，有機會展開反彈行情。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守態勢，月、周選擇權呈現保守，整體籌碼面保守格局；技術面上，目前略為出現島狀反轉型態下，短線轉保守。