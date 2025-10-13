校園證券投資賽 開放報名

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所為持續推廣投資人教育，替全國大專院校學生量身訂做的證券投資知識競賽活動「校園證券投資智慧王」，已開放報名，此次總決賽冠軍隊伍獎金高達12萬元，總獎金超過80萬元，歡迎各大專院校學生踴躍組隊報名，報名不限財金系所。

證券投資智慧王活動報名時間自即日起至10月31日止，網路初賽訂於11月12日至14日連續三天舉行，12月9日於證交所（台北101大樓）辦理複賽暨總決賽活動，可爭取最高榮譽及12萬元獎學金。

各大專院校在籍學生（含碩博士、外籍、陸籍及交換生），三人即可組隊報名參加（不限年級及系所，同校大學生及碩、博士生可混合組隊），詳細活動辦法請參閱本活動官網https://act.twse.com.tw/wisdom/

此活動已連續舉辦22屆，以理論結合應用，設計涵蓋ETF、交易制度、新金融商品、風險控管、追蹤誤差、股債配置等題型。

大專 商品

