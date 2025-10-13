快訊

勞動力高齡化海嘯來襲 中高齡勞工占比邁向5成

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

麗豐9月營收創21個月新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

麗豐-KY（4137）昨（13）日公布9月合併營收為3.92億元，較上月營收大幅成長22%，較去年同期成長5%，並一舉創下21個月新高紀錄，顯示9月起的旺季效應可期。

若以人民幣計算，麗豐-KY 9月營收月增20%、年增11%，持續展現穩健成長動能；並帶動第3季合併營收10.25億元，年增0.2%；累計前三季合併營收27.76億元，較去年同期減少9%。

麗豐-KY表示，9月開始進入旺季，旗下的明星商品五大金剛—蛋白霜、怡肌霜、潤膚11乳液、胚芽伊油與童妍精粹液等產品的出貨量迎來強勁拉升。

另，公司從今年初開始針對超過4,000家門店之主營通路採取「汰弱留強」的門市策略，整頓低績效店、獎勵高績效門市下，單店營收與客單價逐步提升。

在產品熱銷爆發與通路結構優化的雙軌強力推進下，第3季營收亦來到今年以來新高。

展望後市，麗豐-KY表示，將以「單店效益提升」、「產品組合優化」及「線上線下協同」三大策略為核心，持續推動營收增長。

同時計畫透過克麗緹娜逾100萬名會員流量引導至輕醫美與手術醫美領域，逐步拓展至抗衰老、大健康及幹細胞基因檢測，建構完整產品、門店、醫美與健康生態系，持續挹注集團營運動能。

營收 麗豐 醫美

延伸閱讀

聯發科將於31日召開法說會 外界等待第4季營運展望

晶心科營收／9月月增近四成 第3季業績創新高

世芯營收／第3季業績季減逾二成 今年底前表現都將相對平淡

台塑四寶9月營收出爐！台塑、南亞都較上月成長 交出好成績

相關新聞

富邦金獲利三冠王 單月獲利、前9月獲利EPS均居金控之冠

富邦金控2025年9月自結合併稅後淨利174.4億元。累計前9月合併稅後淨利909.2億元，每股稅後盈餘(EPS)為6....

大同9月業績月減14% 世芯月減28%

大同（2371）昨（13）日公告9月營收42.52億元，月減14.13%，年增9%；前三季營收370.4億元，年增4.0...

華航客貨運 飛出好成績

華航（2610）集團在航空客、貨運雙好加持下，昨（13）日公告累計前三季營收再創新猷，今年前三季營收1,549.29億元...

保瑞9月營收年減15% 要赴美發 ADR

保瑞啟動台美雙掛牌計畫。保瑞（6472）昨（13）日宣布，董事會通過擬辦理就已發行股份參與發行海外存託憑證於美國店頭市場...

中鋼9月業績年減8.8% 鋼價觸底

中鋼（2022）昨（13）日公告，9月營收243.8億元、年減8.8%；累計今年前九月營收為2,417億元、年減11%。

和泰車9月業績年增3.8% 裕隆年減17%

車市在政策利多加持下，9月買氣急速回升，和泰車率先反應，和泰車（2207） 9月合併營收208.78億元，年增3.8%；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。