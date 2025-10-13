大同營收／9月42.52億元、年增9% 受惠電子代工、重電雙擎推升

大同（2371）13日公告9月營收42.52億元，月減14.13%，年增9%；累計前三季營收為370.4億元，年增4.01%。公司表示，受惠於電子代工事業迷你電腦新產品表現亮眼，與國際品牌商合作收效，成功帶動營收成長。

大同指出，9月營收成長主要來自電子代工事業ＯＤＭ訂單拉貨暢旺，以及電力新能源系統事業配合客戶交期出貨。此外，電力核心設備需求強勁，重電事業部及電纜事業部目前均處於產能滿載狀態。

大同進一步說明，電纜事業部與智慧電表事業部因交期排程，9月營收表現突出。電纜事業部9月營收月成長近50%，且因經銷商策略布局奏效，前三季訂單量年成長約4成。智慧電表事業部也因客戶大量出貨，營收月成長大幅躍升近4倍。

在電力事業群方面，累計前三季營收年增近5%。其中，重電事業部受惠強勁需求，年成長近4成；節能空調事業亦繳出年增5.1%的成績。大同強調，在兩大事業群穩健動能帶動下，將持續聚焦核心事業的發展與布局。