聽新聞
0:00 / 0:00
大同營收／9月42.52億元、年增9% 受惠電子代工、重電雙擎推升
大同（2371）13日公告9月營收42.52億元，月減14.13%，年增9%；累計前三季營收為370.4億元，年增4.01%。公司表示，受惠於電子代工事業迷你電腦新產品表現亮眼，與國際品牌商合作收效，成功帶動營收成長。
大同指出，9月營收成長主要來自電子代工事業ＯＤＭ訂單拉貨暢旺，以及電力新能源系統事業配合客戶交期出貨。此外，電力核心設備需求強勁，重電事業部及電纜事業部目前均處於產能滿載狀態。
大同進一步說明，電纜事業部與智慧電表事業部因交期排程，9月營收表現突出。電纜事業部9月營收月成長近50%，且因經銷商策略布局奏效，前三季訂單量年成長約4成。智慧電表事業部也因客戶大量出貨，營收月成長大幅躍升近4倍。
在電力事業群方面，累計前三季營收年增近5%。其中，重電事業部受惠強勁需求，年成長近4成；節能空調事業亦繳出年增5.1%的成績。大同強調，在兩大事業群穩健動能帶動下，將持續聚焦核心事業的發展與布局。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言