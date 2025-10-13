憶聲營收／9月6768萬元寫33個月低點 累計前三季仍年增26%

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

憶聲（3024）電子13日公布9月營收6,768萬元，月減50.5%、年減32.72%，寫下近33個月新低紀錄。公司指出，營收下滑主要受第一期建案完成交屋、調整旗下營運不佳事業，以及美國關稅政策導致全球市場觀望等因素影響。

憶聲表示，受惠於前期的強勁成長，累計今年前三季營收達14.47億元，仍較去年同期大幅成長26%，整體表現穩健。憶聲樂觀看待明年國際市場在適應與調整今年的變動後，供需將逐漸恢復正常。

憶聲說明，短期營收波動屬於策略調整期間的階段性現象，公司的長期營運方向與發展基調並未改變。面對大環境帶來的市場挑戰，公司以「三柱布局」積極推動轉型升級。

在智慧家電品牌方面，旗下馳名台灣60年的歌林，鎖定台灣小宅化、老齡化、少子化的消費趨勢，透過輕資產的品牌經營模式，持續加大品牌影響力，以提升市場滲透力與獲利能力。

針對車用電子事業，憶聲強調，除持續深耕北美及中東市場外，今年成功新打入台灣及印度市場。產品除原有的特殊應用交通工具車用資訊娛樂影音系統外，正積極推進乘用車與商用車市場，擴大產品線應用。

公司進一步指出，集團在中國大陸的物流倉儲園區持續維持高出租率，為公司帶來穩定且可預期的現金流。在台灣的第二期開發案也依計畫順利推進，未來將可進一步挹注營收與獲利。

營收

