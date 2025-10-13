強固電腦廠9月營收出爐 融程電第3季創新高

強固電腦廠融程電（3416）、神基（3005）、攸泰科技（6928）今年9月營收出爐，其中，神基交出月增、年增雙成長，融程電則在國防和醫療業務帶動下，激勵第3季營收衝上10.07億元，季增21.77%、年增28.44%，業績創單季新高紀錄。

融程電今年9月營收2.72億元，月減21.53%、但年增32.23%；累計前三季營收26.34億元、年增18.44%，為同期新高紀錄。

融程電持續鞏固其國防軍工領域領先地位，結合政策推動與市場需求推出強固型具高算力的邊緣AI平台，掌握軍規認證與邊緣AI趨勢，強化營運韌性與全球在地化市場，聚焦邊緣AI和機器人GCS平台產業趨勢，在邊緣AI computer、國防軍工應用，和併購引擎帶動下擴展全球產業鏈，推出涵蓋硬體與軟體的邊緣運算電腦整體解決方案。

在神基方面，今年9月營收33.92億元，月增4.01%、年增9.46%，為6個月新高；累計前三季營收291.34億元、年增9.96%，為同期新高。

神基今年第3季營收97.73億元，季減0.37%、年增6.97%。從神基第3季產品營收比重來看，電子48%、機構42%、航太10%。

展望後市，神基董事長黃明漢先前指出，看好下半年營運優於上半年，有望逐季成長，全年營收年增7%至12%的目標不變，2026年業績也有望年增雙位數百分比。

毛利率方面，神基今年第2季為33.58%，優於預期，主要受惠產品組合較佳，公司預期下半年毛利率將持平上半年的32.36%，具體狀況仍取決於實際產品組合。

攸泰科技今年9月營收則為1.33億元，月減31.75%、但年增20.44%。第3季營收4.82億元，季減10.07%、年增7.41%；累計前三季營收16.29億元、年增5.93%。

從應用市場觀察，攸泰表示，海事市場仍為主要動力來源，當月出貨較去年同期上升24%；累計營收較去年同期回升25%，顯示市場需求持續穩定。此外，高毛利的智慧移動市場出貨續增，單月營收年增達108%，市場動能明顯回升。

區域營收方面，美洲地區（含美國）為本月主要出貨市場，占9月營收約四成；累計營收則以歐洲市場占比最高，達37%，反映公司海外布局成果逐步顯現，並有效分散高關稅風險。亞洲地區（含台灣）及其他市場出貨穩定，分別較去年同期成長150%與27%，對整體營收貢獻度持續提升。