南亞科法說會／自結第3季稅後純益衝上15.63億元 一舉終結連11季虧損
DRAM 業者南亞科（2408）13日召開法說會，並公布最新財報，受惠記憶體價格飆漲，產業從買方市場變為賣方市場，也讓南亞科第3季稅後純益衝上15.63億元，一舉終結連11季虧損，每股純益0.5元。
DDR4自三大原廠陸續宣布將在後續停止供貨後，造成市場搶貨風潮，也推升 DDR4 價格飆升。李培瑛指出，南亞科第3季DRAM平均售價季增40位數百分比，銷售量季增20位數百分比。
整體來看，南亞科今年第3季毛利率18.5%，較上季轉正，年增15.3個百分點，營益率6%，較上季與去年同期轉正，稅後純益15.63億元，較上季與去年同期轉盈，每股純益0.5元。
南亞科累計前三季毛利率0.62%，年減0.37個百分點，營益率-17.92%，較去年同期虧損幅度收斂，稅後虧損44.8億元，較去年同期虧損幅度擴大，每股稅後虧損1.45元。
