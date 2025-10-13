快訊

將邀台灣海軍參與環太軍演？ 美參議院通過年度國防授權法

全球罕見！女腫瘤長進心與肝 北榮取肝切除惡瘤再重新「種回」

諾貝爾經濟學獎出爐 3學者解釋創新驅動的經濟成長獲獎

南亞科法說會／自結第3季稅後純益衝上15.63億元 一舉終結連11季虧損

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
南亞科總座李培瑛。圖／本報資料照片
DRAM 業者南亞科（2408）13日召開法說會，並公布最新財報，受惠記憶體價格飆漲，產業從買方市場變為賣方市場，也讓南亞科第3季稅後純益衝上15.63億元，一舉終結連11季虧損，每股純益0.5元。

DDR4自三大原廠陸續宣布將在後續停止供貨後，造成市場搶貨風潮，也推升 DDR4 價格飆升。李培瑛指出，南亞科第3季DRAM平均售價季增40位數百分比，銷售量季增20位數百分比。

整體來看，南亞科今年第3季毛利率18.5%，較上季轉正，年增15.3個百分點，營益率6%，較上季與去年同期轉正，稅後純益15.63億元，較上季與去年同期轉盈，每股純益0.5元。

南亞科累計前三季毛利率0.62%，年減0.37個百分點，營益率-17.92%，較去年同期虧損幅度收斂，稅後虧損44.8億元，較去年同期虧損幅度擴大，每股稅後虧損1.45元。

南亞科 毛利率

