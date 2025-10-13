攸泰科技營收／海事業務帶動 9月年增20%

強固電腦廠攸泰科技（6928）公告2025年9月自結合併營收為新台幣1.33億元，較上個月下降32%，與去年同期相比則增加20%。累計營收達16.29億元，年增率6%，營運表現穩健。

從應用市場觀察，攸泰表示，海事市場仍為主要動力來源，當月出貨較去年同期上升24%；累計營收較去年同期回升25%，顯示市場需求持續穩定。此外，高毛利的智慧移動市場出貨續增，單月營收年增達108%，市場動能明顯回升。

區域營收方面，美洲地區（含美國）為本月主要出貨市場，占9月營收約四成；累計營收則以歐洲市場占比最高，達37%，反映公司海外布局成果逐步顯現，並有效分散高關稅風險。亞洲地區（含台灣）及其他市場出貨穩定，分別較去年同期成長150%與27%，對整體營收貢獻度持續提升。

展望後市，隨著匯率波動漸趨穩定，邊緣運算需求持續增長，機器人、電動車、醫療及政府方案等垂直應用不斷擴展，推動工業電腦（IPC）產業長期成長。攸泰科技持續投入邊緣AI運算與視覺影像辨識分析，並深化高毛利業務布局。

同時，公司透過台灣、歐洲與美國據點及在地化資源，強化供應鏈韌性與就近服務能力，以降低關稅及地緣政治變動對營運的影響，推動整體營運穩健成長。